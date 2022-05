Napoli, Giuntoli pensa a Svanberg: le ultime (Di martedì 31 maggio 2022) Il Napoli ha nel mirino il centrocampista del Bologna Svanberg: Giuntoli è al lavoro per cercare di strappare l’accordo Il Napoli dopo la conferenza stampa di ieri di De Laurentiis ha alzato un bel polverone sul mercato, soprattutto per i rinnovi di quattro pedine importanti. Tra questi anche Fabian che ancora deve dare una risposta al club. Gli azzurri stanno cercando di correre ai ripari in questo senso e Giuntoli ha nel mirino Svanberg del Bologna. Un giocatore che in Emilia ha dimostrato di essere cresciuto e che meriterebbe ora un palcoscenico importante. Nei prossimi giorni potrebbe parlare con Sartori per l’acquisto del mediano e intavolare una trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Ilha nel mirino il centrocampista del Bolognaè al lavoro per cercare di strappare l’accordo Ildopo la conferenza stampa di ieri di De Laurentiis ha alzato un bel polverone sul mercato, soprattutto per i rinnovi di quattro pedine importanti. Tra questi anche Fabian che ancora deve dare una risposta al club. Gli azzurri stanno cercando di correre ai ripari in questo senso eha nel mirinodel Bologna. Un giocatore che in Emilia ha dimostrato di essere cresciuto e che meriterebbe ora un palcoscenico importante. Nei prossimi giorni potrebbe parlare con Sartori per l’acquisto del mediano e intavolare una trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

