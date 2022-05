Napoli, Bruscolotti: “Parole di Adl non sono di comodo, la tifoseria può sperare bene. Complimenti al presidente per quello che sta facendo” (Di martedì 31 maggio 2022) Napoli Bruscolotti – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti. Sulle Parole sullo scudetto di De Laurentiis “Non sono Parole di comodo. Penso che anche lui abbia fatto le giuste analisi per arrivare anche allo Scudetto. C’è sempre stata una questione di bilancio ecc. Se il patron ha dichiarato questo..la tifoseria può sperare bene”. De Laurentiis crede davvero in Kvaratskhelia? “Dicono un gran bene di questo giocatore. Se sono tanti a dirlo vuol dire che determinate caratteristiche le ha. Bisogna fare i Complimenti a De Laurentiis ... Leggi su seriea24 (Di martedì 31 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico capitano del, Giuseppe. Sullesullo scudetto di De Laurentiis “Nondi. Penso che anche lui abbia fatto le giuste analisi per arrivare anche allo Scudetto. C’è sempre stata una questione di bilancio ecc. Se il patron ha dichiarato questo..lapuò”. De Laurentiis crede davvero in Kvaratskhelia? “Dicono un grandi questo giocatore. Setanti a dirlo vuol dire che determinate caratteristiche le ha. Bisogna fare ia De Laurentiis ...

