Napoli: Berardi ha detto no, ecco perché (Di martedì 31 maggio 2022) Il Napoli ha fatto un tentativo per l'acquisto di Domenico Berardi, ma l'esterno d'attacco ha detto no. Non c'è alcuna... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Ilha fatto un tentativo per l'acquisto di Domenico, ma l'esterno d'attacco hano. Non c'è alcuna...

Pubblicità

NapoliFCNews : CorSport: Scamacca, Berardi e Barak, il progetto del Napoli con il tesoretto Osimhen #SSCN #AvantiNapoli… - Andrea842631710 : @ge_software @lucacerchione Appunto, hai detto bene, un giovane forte. A me stupisce il Napoli “in potenza” sostitu… - Andrea842631710 : @enzogoku69 Non so se il Napoli è disposto a prendere un solo giovane e due 28enni. Anche perché credo il 27enne su… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Oppini: “Berardi non accetterebbe il Napoli a causa della compagna”: Oppini: “Ber… - zazoomblog : “Berardi non accetterebbe il Napoli”: il motivo spiegato in diretta TV! - #“Berardi #accetterebbe #Napoli”: -