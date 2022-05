(Di martedì 31 maggio 2022) Alle prossime elezioni in Sicilia Nellovincerebbe siaungenerico dell’asse Pd – Stelle, siai tre potenziali candidati Chinnici, Cancelleri o Fava. È quanto emerge da un. La ricerca condotta tra il 23 e il 27 maggio sulla popolazione maggiorenne siciliana (813 casi) mostra un lieve vantaggio, se si votasse oggi per le elezioni regionali, di ungenerico delalleato col Movimento 5 Stelle (37,5%) su ungenerico del centrodestra (36,0%). In pratica, se il centrodestra vuole vincere deve candidare. Se vuole perdere deve puntare su un altro cavallo. LEGGI ANCHEincassa applausi: "C'è chi nel ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Musumeci vincente contro qualsiasi candidato del centrosinistra: il sondaggio Youtrend non lascia dubbi… -

Secolo d'Italia

... con nostra grande soddisfazione - dice il presidente della Regione Siciliana Nello- ...la scelta, operata per la prima volta quest'anno, di coinvolgere l'ippodromo "La Favorita", in ...... con nostra grande soddisfazione - dice il presidente della Regione Siciliana Nelloin un ...la scelta, operata per la prima volta quest'anno, di coinvolgere l'ippodromo 'La Favorita', ... Musumeci vincente contro qualsiasi candidato del centrosinistra: il sondaggio Youtrend non lascia dubbi L'indagine demoscopica rivela come un candidato generico del Centrosinistra sia davanti a quello del Centrodestra. Ma il presidente uscente è davanti a Cancelleri, a Fava e Chinnici ...Corsa alla Regione, i nomi in campo per il dopo Musumeci. C'è anche quello di Emiliano Abramo pensato in seno al fronte "No Nello".