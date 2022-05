Musso | “Consapevole dell’annata negativa | vogliamo riprenderci la Champions!”

Leggi su seriea24

(Di martedì 31 maggio 2022) Il portiere dell’Atalanta, Juan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport. Annataper l’Atalanta e per il portiere bergamasco, che dopo la super annata con l’Udinese ha riscontrato alcune difficoltà nella piazza nerazzurra. A detta di, a pesare nella stagionesono state soprattutto le assenze. Ecco un estratto delle parole dell’estremo difensore argentino. “Mi piace la mentalità dell’Atalanta, sonche non è stato un anno per me facile e senz’altro ha inciso anche su di me non aver fatto la preparazione ad hoc. Sicuramente rispetto a Udine, qui vengono richieste altri meccanismi difensivi anche da parte del portiere e sicuramente l’anno prossimo andrà meglio. La stagione appena trascorsa? Gli infortuni ci hanno condizionato, le assenze di ...