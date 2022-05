Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di maggio 2022

Leggi su lopinionista

(Di martedì 31 maggio 2022) El Tasis ft La Duquesa conquistano il primo posto nella classificadi, sul podio anche Leoni Torres e El Menor y La Diferencia “Señora” è il brano che trionfa nel mese diper la classifica dedicata alla. Interpreti di questo brano El Tasis e La Duquesa, una produzione Amboss Media. Si tratta di una cover salsa dello storico successo di Rocio Jurado tratto dall’album omonimo del 1979. In seconda posizione troviamo “Veneno” di Leoni Torres e Lenier che ha conquistato la scorsa top 10 ma continua a spopolare in pista grazie al suo ritmo incalzante. In terza posizione El Menor y La Diferencia con i Carrenoartes in “Esto Viene Diferente“, una produzione Boris Luna. Brano molto ballabile e allegro che potrà continuare a riscuotere successo anche in ...