Mourinho vuole Koulibaly, Friedkin vuole investire sul mercato (Di martedì 31 maggio 2022) José Mourinho chiede un grande colpo in difesa e la Roma pensa a Bremer e Koulibaly per rinforzare la rosa giallorossa. Il tecnico portoghese ha fatto vincere la Conference League alla Roma ed ora chiede una squadra in grado di lottare su più fronti: scudetto ed Europa League. Ecco perché Mourinho ha chiesto di portare Koulibaly a Roma, in modo da poter dare l’assalto allo scudetto e restare competitivi in Europa. Secondo quanto fanno sapere da Roma, il Napoli non rifiuterebbe la cessione del difensore ai giallorossi. De Laurentiis chiede 40 milioni di euro, non farà molte differenze. Anche perché Koulibaly piace pure alla Juve. Inoltre il giocatore rischia di andare via nel 2023 a parametro zero, un rischio che De Laurentiis non vuole correre. Ecco perché c’è da ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Joséchiede un grande colpo in difesa e la Roma pensa a Bremer eper rinforzare la rosa giallorossa. Il tecnico portoghese ha fatto vincere la Conference League alla Roma ed ora chiede una squadra in grado di lottare su più fronti: scudetto ed Europa League. Ecco perchéha chiesto di portarea Roma, in modo da poter dare l’assalto allo scudetto e restare competitivi in Europa. Secondo quanto fanno sapere da Roma, il Napoli non rifiuterebbe la cessione del difensore ai giallorossi. De Laurentiis chiede 40 milioni di euro, non farà molte differenze. Anche perchépiace pure alla Juve. Inoltre il giocatore rischia di andare via nel 2023 a parametro zero, un rischio che De Laurentiis noncorrere. Ecco perché c’è da ...

Pubblicità

napolipiucom : Mourinho vuole Koulibaly, Friedkin vuole investire sul mercato #Koulibaly #napoli #Roma #ForzaNapoliSempre… - MercatoAsRoma1 : @Nano26440048 Di Marzio non è l unica fonte della verità. Ci ricordiamo tutti la sua faccia all annuncio di Mourinh… - Francesco119800 : @augustociardi75 A me non dispiacerebbe e soprattutto se lo vuole Mourinho lo voglio anch'io! - Sardaccio1 : RT @supplicio12: per il calciomercato di quest’anno è molto semplice come funziona: se Mourinho vuole X allora io voglio X - ivano_cardone : @berulava_ Pure a me piace però mi sa che mourinho vuole più un mediano alla matic che di un regista alla pizzaro…… -