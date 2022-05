Motomondiale: Marquez vola negli Usa per quarta operazione braccio destro (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Marc Marquez è partito per gli Stati Uniti dove presso la Clinica Mayo in Minnesota sarà operato di nuovo al suo omero che tanti problemi gli ha causato negli ultimi due anni. L'operazione, la quarta sempre al braccio destro, è affidata al dottor Joaquin Sanchez Sotelo in una struttura che è una delle più all'avanguardia al mondo per questo tipo di operazioni. Difficile dire quanto Marquez starà fermo. In conferenza lo spagnolo ha detto di essere disposto a rinunciare a tutto il 2022 per poter essere competitivo nel 2023. Nella migliore delle ipotesi, se tutto dovesse andare per il meglio, è possibile anche rivedere Marc in moto per le ultime gare della stagione e per i test invernali, in modo da poter mettersi alla prova fisicamente. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Marcè partito per gli Stati Uniti dove presso la Clinica Mayo in Minnesota sarà operato di nuovo al suo omero che tanti problemi gli ha causatoultimi due anni. L', lasempre al, è affidata al dottor Joaquin Sanchez Sotelo in una struttura che è una delle più all'avanguardia al mondo per questo tipo di operazioni. Difficile dire quantostarà fermo. In conferenza lo spagnolo ha detto di essere disposto a rinunciare a tutto il 2022 per poter essere competitivo nel 2023. Nella migliore delle ipotesi, se tutto dovesse andare per il meglio, è possibile anche rivedere Marc in moto per le ultime gare della stagione e per i test invernali, in modo da poter mettersi alla prova fisicamente.

