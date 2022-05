MotoGP: Marc Marquez in viaggio verso gli Stati Uniti - News (Di martedì 31 maggio 2022) In queste ore Marc Marquez è in volo verso gli Stati Uniti per cercare una volta per tutte di risolvere la situazione del braccio infortunato nel 2020, che tante noie gli sta dando dal suo ritorno in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) In queste oreè in vologliper cercare una volta per tutte di risolvere la situazione del braccio infortunato nel 2020, che tante noie gli sta dando dal suo ritorno in ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : Le prossime settimane saranno le più difficili nella carriera di Marc Marquez, che il 2 giugno dovrà operarsi per l… - SkySportMotoGP : MotoGP, Marc Marquez volato negli Usa per operarsi al braccio destro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - motosprint : #MotoGP Ecco perché sarà di nuovo il tedesco a sostituire Marc ? - P300it : MotoGP | Stefan Bradl sostituirà Marc Márquez al GP Catalogna ? di Alyoska Costantino ?? - TobaANT : RT @SkySportMotoGP: Le prossime settimane saranno le più difficili nella carriera di Marc Marquez, che il 2 giugno dovrà operarsi per la qu… -