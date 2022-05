MotoGP, Jorge Martin firma il record mondiale di velocità! La Ducati vola al Mugello (Di martedì 31 maggio 2022) Jorge Martin ha realizzato il nuovo record di velocità massima toccato da una MotoGP durante un evento ufficiale. Il centauro della Ducati Pramac si è infatti spinto fino a 363,6 km/h nel corso del GP d’Italia andato in scena domenica pomeriggio al Mugello. Il portoghese ha chiuso la gara al 13mo posto, ma si è tolto la soddisfazione di firmare questo prestigioso primato in sella a una moto della Scuderia di Borgo Panigale, conosciuta proprio per la sua attenzione alla velocità. Il lusitano ha ritoccato di 1,2 km/h quanto il francese Johann Zarco fece lo scorso anno sempre su una Ducati a Doha. Nella passata stagione anche Brad Binder toccò 362,4 km/h al Mugello, dove lo stesso Zarco ed Enea Bastianini si fermarono a 360 km/h. Tra le ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)ha realizzato il nuovodi velocità massima toccato da unadurante un evento ufficiale. Il centauro dellaPramac si è infatti spinto fino a 363,6 km/h nel corso del GP d’Italia andato in scena domenica pomeriggio al. Il portoghese ha chiuso la gara al 13mo posto, ma si è tolto la soddisfazione dire questo prestigioso primato in sella a una moto della Scuderia di Borgo Panigale, conosciuta proprio per la sua attenzione alla velocità. Il lusitano ha ritoccato di 1,2 km/h quanto il francese Johann Zarco fece lo scorso anno sempre su unaa Doha. Nella passata stagione anche Brad Binder toccò 362,4 km/h al, dove lo stesso Zarco ed Enea Bastianini si fermarono a 360 km/h. Tra le ...

