MotoGp, Ballarin (WithU): "Felici e carichi per collaborazione tra Rnf e Aprilia" (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Si è appena conclusa la tappa italiana di MotoGp che ha visto trionfare il pilota Francesco Bagnaia in sella a Ducati. A restare nella memoria dei tifosi, però, è anche un'altra importante notizia tutta italiana, ovvero l'annuncio della nascita del primo team satellite di Aprilia. Proprio durante la gara del Mugello, infatti, è stato stipulato l'accordo biennale tra Massimo Rivola, Ad di Aprilia, e Razlan Razali, team principal di Rnf. L'accordo segna quindi l'addio definitivo, per la squadra di Razali, alla Yamaha. “C'era una trattativa in corso ormai da qualche settimana -spiega Matteo Ballarin, presidente della multiutility italiana WithU, attuale title sponsor di Rnf all'Adnkronos- sia con Yamaha, da una parte, che con Aprilia, dall'altra, portata avanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Si è appena conclusa la tappa italiana diche ha visto trionfare il pilota Francesco Bagnaia in sella a Ducati. A restare nella memoria dei tifosi, però, è anche un'altra importante notizia tutta italiana, ovvero l'annuncio della nascita del primo team satellite di. Proprio durante la gara del Mugello, infatti, è stato stipulato l'accordo biennale tra Massimo Rivola, Ad di, e Razlan Razali, team principal di Rnf. L'accordo segna quindi l'addio definitivo, per la squadra di Razali, alla Yamaha. “C'era una trattativa in corso ormai da qualche settimana -spiega Matteo, presidente della multiutility italiana, attuale title sponsor di Rnf all'Adnkronos- sia con Yamaha, da una parte, che con, dall'altra, portata avanti ...

