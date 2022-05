Monza | Paolo Berlusconi | “Galliani l’artefice della squadra | mio fratello il locomotore”

Leggi su sportface

(Di martedì 31 maggio 2022)del patron delSilvio, ha commentato al Giornale la promozione in Serie A dei brianzoli. Le prime parole sono state per il tecnico Stroppa: “E’ stato come il nostro Ibrahimovic, che ha convinto tutti del fatto che il Milan potesse vincere lo scudetto. Ecco lui ha fatto la stessa cosa convincendo tutti sulla possibile promozione del”. Poi elogi speciali ad Adrianoe alSilvio: “E’ stato il vero arteficecostruzione. L’ho sentito per sapere in quale terapia intensiva fosse a fine match. Silvio poi è stata la ver locomotiva del progetto”. Infine sul futuro dichiara: “Per il mercato è presto, ora è il momento dei festeggiamenti. Bisogna pensare ...