Monza in estasi alla festa | Stroppa | “scudetto? Ci proviamo” | Berlusconi e Galliani infiammano il mercato | VIDEO

(Di martedì 31 maggio 2022) Grandissimain casa, la squadra ha festeggiato sul bus scoperto la storica promozione nel campionato di Serie A. Le prospettive per il futuro sono veramente interessanti, il presidenteè pronto ad investire tanto per costruire una squadra molto competitiva e lottare per le zone alte della classifica o almeno disputare una stagione tranquilla. “? Secompra i giocatori giusti ci. Ora però godiamoci la vittoria. Rimango? Così mi hanno detto…”, ha commentatoa Radiouno. “mi piaceva anche prima di essere il mio presidente, lo è sempre stato e lo sarà. Se fosse un giocatore sarebbe un numero 10, un Gianni Rivera”.scatenato: “il mio sogno è di vedere il ...

Pubblicità

CalcioWeb

... ma non si sapeva l'effetto che avrebbe fatto), la gente è un po' sospesa tra l'e la ragionevolezza: può davvero il, solo perché è di Berlusconi, sovradimensionarsi e diventare un'altra ...Insieme al proprietario, come sempre, Adriano Galliani anche lui in. Le parole di Galliani 'È un sogno che si realizza, io poi sono die sono particolarmente felice ed emozionato. Per me ... Monza in estasi alla festa, Stroppa: “scudetto Ci proviamo”, Berlusconi e Galliani infiammano ... Paradossalmente, anche in questi primi di giorni di stupefazione (la serie A era attesa fin dall’anno scorso, ma non si sapeva l’effetto che avrebbe fatto), la gente è un po’ sospesa tra l’estasi e la ...Ma alla fine è venuto fuori il Monza, grazie anche a quella panchina lunga”. Un elettrocardiogramma di emozioni, saliscendi di umori contrastanti, fino all’estasi. “Ma io, la partita l’ho potuta ...