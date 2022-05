Monza, il discorso di Berlusconi alla squadra: “palla sempre avanti, non si deve perdere tempo con passaggi inutili come Real Madrid o Liverpool” (Di martedì 31 maggio 2022) Il Monza ha conquistato un risultato storico, il club ha raggiunto il traguardo della Serie A per la prima volta. Il percorso si è concluso con il successo nella finale dei playoff contro il Pisa, il doppio incontro è stato molto combattuto e si è concluso ai tempi supplementari. Le prospettive per il futuro sono molto interessanti, come confermato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Proprio Silvio Berlusconi è stato intervistato da Nicola Porro per ‘Quarta Repubblica’. “Ogni vittoria dà una bella soddisfazione, quella del Monza è stata una grande impresa per una squadra di Serie B che dopo 110 anni è riuscita a raggiungere il traguardo della massima categoria. Sarà una grande festa contro squadre come Milan, Inter, Juventus e Roma. E’ stata una grande festa, i ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Ilha conquistato un risultato storico, il club ha raggiunto il traguardo della Serie A per la prima volta. Il percorso si è concluso con il successo nella finale dei playoff contro il Pisa, il doppio incontro è stato molto combattuto e si è concluso ai tempi supplementari. Le prospettive per il futuro sono molto interessanti,confermato da Silvioe Adriano Galliani. Proprio Silvioè stato intervistato da Nicola Porro per ‘Quarta Repubblica’. “Ogni vittoria dà una bella soddisfazione, quella delè stata una grande impresa per unadi Serie B che dopo 110 anni è riuscita a raggiungere il traguardo della massima categoria. Sarà una grande festa contro squadreMilan, Inter, Juventus e Roma. E’ stata una grande festa, i ...

