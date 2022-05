Monza, Galliani: “Mercato dopo la promozione? C’è tempo e sono scaramantico, Balotelli è ospite stasera” (Di martedì 31 maggio 2022) Grande festa allo stadio Brianteo di Monza per la festa promozione in Serie A, traguardo storico raggiunto per la prima volta in 110 anni di storia. Immancabile l’amministratore delegato Adriano Galliani, per il quale sono state inevitabili le domande sul Mercato estivo della squadra. “Adesso arriva il presidente Berlusconi, chiedete a lui – ha scherzato il dirigente – Balotelli viene alla festa stasera e basta, è ospite. Belotti e Pato? Sapete che sono scaramantico, non avrei mai portato avanti un’operazione senza essere assolutamente certo di essere in Serie A. C’è tempo, faremo Mercato e ci sarà un regalo promozione in questo senso.” Galliani ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Grande festa allo stadio Brianteo diper la festain Serie A, traguardo storico raggiunto per la prima volta in 110 anni di storia. Immancabile l’amministratore delegato Adriano, per il qualestate inevitabili le domande sulestivo della squadra. “Adesso arriva il presidente Berlusconi, chiedete a lui – ha scherzato il dirigente –viene alla festae basta, è. Belotti e Pato? Sapete che, non avrei mai portato avanti un’operazione senza essere assolutamente certo di essere in Serie A. C’è, faremoe ci sarà un regaloin questo senso.”...

Pubblicità

gippu1 : Da quando è uscito questo libro (24 febbraio), in meno di 100 giorni: - il Milan ha vinto lo scudetto dopo 11 anni… - sportface2016 : #Monza Le parole di #Galliani sul mercato a margine della festa promozione di stasera #SerieA - Ulisse0672 : #monzainserieA E' comunque il Monza è in serie A, e l'anno prossimo vi ci vediamo le partite con Silvo e Galliani in tribuna. - serieB123 : SerieB Galliani è scatenato: il colpo promozione arriva anche dalla Juve - yassine01937035 : RT @GiokerMusso: ?? #Monza - L’Ad Adriano #Galliani a margine della festa promozione: 'Mai pensato a #Belotti e #Pato, sono scaramantico. C’… -