Monza | Galliani | «È il sogno della mia vita Promozione come una Champions»

(Di martedì 31 maggio 2022) L’a.d. delha parlatoin Serie A conquistata con il club brianzolo Adriano, amministratore delegato del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlatoin Serie A conquistata con il club brianzolo. PAURA – «Sì, con quel gol dopo soli 46 secondi ci ho ripensato. Avevamo sfiorato la Serie A cinque volte, l’anno scorso l’abbiamo persa di un soffio in campionato e ai playoff con il Citta. Poi quest’anno c’è stata Perugia. Sì, il dubbio mi è venuto ancora, ma fortunatamente la squadra ha reagito alla grande». RITORNO A– «Romantico, romantico… Per ilandare in Serie A è ultra romantico. Lo dovevo a mia madre ...

... la gestione, restano le favole, si fa per dire, della Cremonese che fu di Domenico Luzzara con Vialli e Mondonico e delche, con Silvio e Paolo Berlusconi e l'esperienza di Adriano, ...Inevitabile poi l'intreccio con il maggio calcistico vissuto nei giorni precedenti alla promozione storica del suo adorato. Sempreha riunito il filo rosso degli ultimi avvenimenti: "...Galliani ha assicurato che costruirà una squadra fortissima. Ma quali saranno i rinforzi estivi del Monza Tanti sono i nomi in ballo, specie per il reparto offensivo: ecco un recap che troviamo oggi ...Monza in Serie A, ora si sogna in grande: Galliani e Berlusconi sono al lavoro in vista della prossima stagione ...