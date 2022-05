Monza Acerbi, Galliani potrebbe inserirsi per il centrale della Lazio (Di martedì 31 maggio 2022) Francesco Acerbi lascerà la Lazio anche se il suo futuro è ancora tutto da decidere: Inter e Monza si contendono il centrale Tra Inter e Monza, il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere circoscritto in Lombardia. Nei giorni scorsi Inzaghi ha provato a pressare il centrale per convincerlo ad accettare il nerazzurro. Nelle ultime ore, però, attenzione al Monza neo promosso in A che con Galliani potrebbe inserirsi. potrebbe dunque scatenarsi un’asta per il difensore della Lazio. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Francescolascerà laanche se il suo futuro è ancora tutto da decidere: Inter esi contendono ilTra Inter e, il futuro di Francescoessere circoscritto in Lombardia. Nei giorni scorsi Inzaghi ha provato a pressare ilper convincerlo ad accettare il nerazzurro. Nelle ultime ore, però, attenzione alneo promosso in A che condunque scatenarsi un’asta per il difensore. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

