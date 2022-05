Pubblicità

AleDigio89 : RT @cmdotcom: #MomentiDiGioia: da CR7 goat all'eroe Regulion, dai 1500 € sulla Macedonia al Chievo belga, la 7ª stagione - CapitanSteve_ : @1Marzia2 Mantenga vivo e per sempre il ricordo dei più bei momenti passati insieme al suo amato, affinché la gioia… - sportli26181512 : Momenti Di Gioia: da CR7 goat all'eroe Regulion, dai 1500 € sulla Macedonia al Chievo belga, la 7ª stagione: 'In un… - LALAZIOMIA : Momenti Di Gioia: da CR7 goat all'eroe Regulion, dai 1500 € sulla Macedonia al Chievo belga, la 7ª stagione - cmdotcom : #MomentiDiGioia: da CR7 goat all'eroe Regulion, dai 1500 € sulla Macedonia al Chievo belga, la 7ª stagione… -

Calciomercato.com

... legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è 'Di'' Con l'...... l'impegno e la determinazione lo portano a viveredi gloria personale. Andando avanti, la ... Dietro ad un ritmo incalzante e energetico, il brano aumenta l'autostima e ladi vivere. ... Momenti Di Gioia, Van Persie e la dinastia d'oro: Robin vicino alla Juve, il figlio Shaqueel firma col Feyenoord La classe, i colpi, ma anche la grinta e al contempo quel sorriso che le hanno permesso di superare momenti difficili, come quando anni fa dovette lottare contro l’anoressia, le sono serviti ..."In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubr ...