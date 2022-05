Molina, la Juventus tratta con l’Udinese (Di martedì 31 maggio 2022) Nahuel Molina sembra avvicinarsi alla Juventus. Il calciatore argentino è trattato dai bianconeri, che ne starebbero già parlando con i Pozzo Federico Cherubini e soci sembrano voler fare le cose per bene, per questo calciomercato estivo. Servirà un esterno e il preferito sembra essere Nahuel Molina dell’Udinese. Per il calciatore argentino serviranno almeno 35 milioni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Nahuelsembra avvicinarsi alla. Il calciatore argentino èto dai bianconeri, che ne starebbero già parlando con i Pozzo Federico Cherubini e soci sembrano voler fare le cose per bene, per questo calciomercato estivo. Servirà un esterno e il preferito sembra essere Nahueldel. Per il calciatore argentino serviranno almeno 35 milioni L'articolo

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Juventus e Udinese contatti per Molina, si lavora sulle cifre dell'affare con Ranocchia che potrebbe essere i… - capuanogio : La #Juventus sta trattando #Molina con i Pozzo, incontrati durante il blitz a Londra di qualche giorno fa. Accordo… - infolinity : RT @gio_lisso: Pressing della #Juventus per #Molina dell'#Udinese. Il laterlare destro può arrivare per aprire un nuovo ciclo sulla fascia.… - ZonaBianconeri : RT @gio_lisso: Pressing della #Juventus per #Molina dell'#Udinese. Il laterlare destro può arrivare per aprire un nuovo ciclo sulla fascia.… - ZonaBianconeri : RT @03Cannella: #DeSciglio ?? #Molina 30 mln #AlexSandro ?? #Udogie 15 #Chiellini ?? #Badiashile 30 #Bernardeschi ?? #Kostic 12 #Arthur ??… -