Modena, bimbo di 13 mesi giù dalla finestra: fermata la baby sitter. Il piccolo è grave (Di martedì 31 maggio 2022) Un bimbo di 13 mesi è in gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio e la sua baby sitter è in stato di fermo per tentato omicidio. È tutto avvenuto questa mattina intorno alle 10 quando la donna, 32 anni, si trovava in casa a Soliera (Modena). Dopo un interrogatorio all'interno della caserma dei carabinieri di Soliera, al quale ha preso parte anche il pm, la donna è uscita sull'auto dei militari. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. Ad accorgersi del bimbo a terra, secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena, sarebbe stato un vicino di casa.

