Modena | bimbo cade dal secondo piano | babysitter fermata per tentato omicidio

Un'altra caduta di un, a distanza di pochi giorni da quella costata la vita ad una piccola di tre anni a, sconvolge il Modenese. Nella mattinata di martedì 31 maggio, intorno alle 10.30, in via Arginetto a ......deldi appena un anno che questa mattina, intorno alle 10, è caduto dalla finestra della sua casa, una villetta a schiera in una zona residenziale di Soliera, nel modenese, come riporta...È stata fermata la babysitter di 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in casa con un bimbo di tredici mesi, caduto dal secondo piano a Soliera. (ANSA) ...Soliera, il piccolo è grave in ospedale: i genitori erano al lavoro quando è precipitato per tre metri. Sentita la baby sitter che era con lui ...