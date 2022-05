Modena | bambino giù dalla finestra | fermata la baby sitter

(Di martedì 31 maggio 2022) Undi 13 mesi è precipitato giùdella sua casa, un volo di oltre tre metri: è grave ed è stato ricoverato d'urgenza all`ospedale Maggiore di Bologna. Laè stataper tentato omicidio dai carabinieri. E' accaduto a Soliera, paese in provincia di.Secondo quanto riferito dal quotidiano locale la Gazzetta diè stato un vicino di casa a vederlo sull'asfalto e a chiamare i soccorsi. E la, che si trovava da sola con ilin casa, è stata accompagnata in caserma per essere ascoltata dai carabinieri. Dopo l'interrogatorio, alla presenza del pubblico ministero, è stata indagata per tentato omicidio. Il, 13 mesi, è ...

Avrebbe fatto cadere lei il, non è stato un incidente, come quello che è avvenuto sempre asoltanto pochi giorni fa, quando una bimba di tre anni originaria della Nigeria è precipitata ......di pochi giorni da quella costata la vita ad una piccola di tre anni a, sconvolge il Modenese. Nella mattinata di martedì 31 maggio, intorno alle 10.30, in via Arginetto a Soliera un...Non un incidente e nemmeno una disattenzione. Ma un tentato omicidio: quel bambino lo avrebbe fatto cadere volutamente dal secondo piano. Con questa accusa è stata arrestata, e si trova in carcere, la ...Un bambino di 13 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere caduto dal secondo piano – un’altezza di circa tre metri – dalla sua abitazione a Soliera, nel Moden ...