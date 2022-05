Modello 730, come scaricare le spese sportive: importi, come richiedere rimborsi e detrazioni (Di martedì 31 maggio 2022) Ora nel Modello 730 del 2022 si possono portare in detrazione fiscale anche le spese relative alle attività sportive effettuate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. C’è un tetto ovviamente, un importo massimo detraibile che è 210 per atleta, ossia il 19% delle quote d’iscrizione a corsi o in palestra. Il Modello 730 e la detrazione delle spese sportive Inoltre, è bene sottolineare che come per tutte le agevolazioni fiscali, ci sono dei limiti precisi da rispettare per poter operare in tal senso. Primo fra tutti, il limite dell’età del ragazzo, che deve necessariamente essere compresa tra i 5 e i 18 anni. Per quanto riguarda invece i bambini di età inferiore oppure per i ragazzi maggiorenni e gli adulti la detrazione non viene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Ora nel730 del 2022 si possono portare in detrazione fiscale anche lerelative alle attivitàeffettuate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. C’è un tetto ovviamente, un importo massimo detraibile che è 210 per atleta, ossia il 19% delle quote d’iscrizione a corsi o in palestra. Il730 e la detrazione delleInoltre, è bene sottolineare cheper tutte le agevolazioni fiscali, ci sono dei limiti precisi da rispettare per poter operare in tal senso. Primo fra tutti, il limite dell’età del ragazzo, che deve necessariamente essere compresa tra i 5 e i 18 anni. Per quanto riguarda invece i bambini di età inferiore oppure per i ragazzi maggiorenni e gli adulti la detrazione non viene ...

