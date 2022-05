Missile balistico lanciato da un sottomarino | i9l volo Cathay Pacific costretto a cambiare rotta per evitare la collisione | il

Pubblicità

EddiePabloItaly : RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord, G7 condanna l'ultimo lancio di missile balistico #g7 #unioneeuropa #25maggio2022 #consigliodisicurezz… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord, G7 condanna l'ultimo lancio di missile balistico #g7 #unioneeuropa #25maggio2022 #consigliodisicurezz… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Corea del Nord, il G7 condanna l'ultimo lancio di missile balistico #ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Corea del Nord, il G7 condanna l'ultimo lancio di missile balistico #ANSA - CatelliRossella : Corea del Nord, il G7 condanna l'ultimo lancio di missile balistico - Mondo - ANSA -

Secondo quanto riferito, i piloti di un aereo Cathay Pacific hanno dovuto sterzare per evitare unlanciato da un sottomarino cinese durante un test. L'aereo stava sorvolando il Mar ......Unito e Stati Uniti e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno condannato tramite un comunicato diffuso ieri il test del...L'equipaggio dell'aereo Cathay Pacific è stato incaricato dal controllo del traffico aereo di cambiare immediatamente rotta a sinistra di 90 ...I ministri degli esteri del G7 e l'alto rappresentante per l'Unione Europa "condannano nei termini più forti il test di un altro missile balistico continentale condotto il 25 maggio 2022" dalla Corea ...