«Mio padre ci ha detto che è omosessuale: ecco perché lo amo e rispetto ancora più di prima» (Di martedì 31 maggio 2022) Cara Dottoressa, mi chiamo Francesca ed ho 17 anni. Mio padre insegna arte, è un artista bravissimo. Lui scolpisce, dipinge, plasma, dà forma, fa tutto ciò che rende la vita bella ed emozionante. Mio papà è omosessuale ed è per questo che le scrivo. Spero che ci leggano in tanti perché la gente deve capire. Tre anni fa mi sono alzata per bere, era notte fonda. Mamma dormiva. Papà era sveglio in sala, guardava la pioggia fuori dalla finestra e piangeva, piangeva singhiozzando. Mi sono avvicinata e l’ho abbracciato. Dentro di me sapevo già ma non ho chiesto nulla. Mi ha portata a cena la sera dopo, io e lui da soli, con mamma aveva già parlato. Non avere paura, mi ha detto, io resto con voi, se ancora mi volete. Non andrò via, non voglio storie o fidanzati, semplicemente non voglio più mentire, non ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) Cara Dottoressa, mi chiamo Francesca ed ho 17 anni. Mioinsegna arte, è un artista bravissimo. Lui scolpisce, dipinge, plasma, dà forma, fa tutto ciò che rende la vita bella ed emozionante. Mio papà èed è per questo che le scrivo. Spero che ci leggano in tantila gente deve capire. Tre anni fa mi sono alzata per bere, era notte fonda. Mamma dormiva. Papà era sveglio in sala, guardava la pioggia fuori dalla finestra e piangeva, piangeva singhiozzando. Mi sono avvicinata e l’ho abbracciato. Dentro di me sapevo già ma non ho chiesto nulla. Mi ha portata a cena la sera dopo, io e lui da soli, con mamma aveva già parlato. Non avere paura, mi ha, io resto con voi, semi volete. Non andrò via, non voglio storie o fidanzati, semplicemente non voglio più mentire, non ...

