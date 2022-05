(Di martedì 31 maggio 2022) "Nei porti dell'Ucraina sono bloccati 22 milioni di tonnellate di grano e quel grano serve a fare il pane in alcunichiave dele soprattutto dell'Africa settentrionale. E' ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Minniti: 'Circondare diplomaticamente Putin con paesi Mediterraneo allargato' - - TV7Benevento : Minniti: 'Circondare diplomaticamente Putin con paesi Mediterraneo allargato' - - italiaserait : Minniti: ‘Circondare diplomaticamente Putin con paesi Mediterraneo allargato’ - ledicoladelsud : Minniti: ‘Circondare diplomaticamente Putin con paesi Mediterraneo allargato’ - LocalPage3 : Minniti: 'Circondare diplomaticamente Putin con paesi Mediterraneo allargato' -

Adnkronos

"Perdiplomaticamente Putin - ha detto ancora- la strada passa attraverso il Mediterraneo perché è lì che si trovano quei paesi che in questo momento sono indifferenti e che noi ..., ex ministro dell'Interno e già autorità delegata all'intelligence, è convinto che si possa ... Poi una contro - tenaglia diplomatica perla Russia. Se Putin arma la crisi umanitaria, ... Minniti: 'Circondare diplomaticamente Putin con paesi Mediterraneo allargato' “Per circondare diplomaticamente Putin – ha detto ancora Minniti – la strada passa attraverso il Mediterraneo perché è lì che si trovano quei paesi che in questo momento sono indifferenti e che noi ...