Milano, stazione M3 San Donato, nessuna offerta valida per realizzare un luogo di culto in via Marignano. Ascolta il Podcast di De Corato. (Di martedì 31 maggio 2022) La documentazione presentata per la richiesta di assegnazione dell'area adiacente al Comune di San Donato Milanese non era completa ed è stata rigettata. Leggi su 7giorni.info (Di martedì 31 maggio 2022) La documentazione presentata per la richiesta di assegnazione dell'area adiacente al Comune di SanMilanese non era completa ed è stata rigettata.

Pubblicità

carlhoe_ : Che belli gli scippi in diretta in stazione centrale a Milano - endlesslightae : a nessuno frega che insegni dietro la stazione centrale di milano eppure sarà la tredicesima volta che lo ripete io molto piena - Mariang47614228 : RT @Alex81G: @patriziaprestip Che pensi piuttosto a Milano che l'ha ridotta da fare schifo quella città. C'è una stazione centrale, che è u… - GiuseppeCrisaf1 : @SkyTG24 se si occupassero anche delle borseggiatrici e dei bipedi fuori della stazione e in giro per milano, non sarebbe male... - FindGangbang : RT @carlobonbaffo: Luxury night sabato 4 giugno all’Obidis club di Milano (zona Stazione centrale) con FEDERICA la #trombamica amante #gang… -