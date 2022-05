(Di martedì 31 maggio 2022), 31 mag. (Adnkronos) - "Oggi sono 6 anni che non ci sei più. Puf... in un attimo la tua vita è stata spezzata per sempre. Continuo a chiedermi se quella notte fossimo state insieme tutto questo non sarebbe mai accaduto. E invece mi trovavo per lavoro a chilometri di distanza. Tu la tua ennesima lite con quell'essere, perché chiamarlo uomo sarebbe un'offesa per chi lo è veramente. Sapevo che sarebbe finita così. Troppe le avvisaglie, era unae te lo dissi più volte". Inizia così il messaggio, affidato ai social, di Giorgialadi Carlotta la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero di piazza Napoli ail 31 maggio 2016. "Tanta rabbia, dolore e frustrazione per non essere stata in grado di allontanarti dal tuo ...

Milano: caso Benusiglio, sorella 'era morte annunciata, speriamo in giustizia' Milano, 31 mag. "Oggi sono 6 anni che non ci sei più ... uno strazio senza fine" aggiunge Giorgia alla vigilia del primo verdetto. "Domani il caso ha voluto che proprio a 6 anni dalla tua morte, ci ...