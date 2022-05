Milan-RedBird è fatta | sottoscritto il singing con Elliott Cardinale-Maldini | incontro per il rinnovo giovedì

(Di martedì 31 maggio 2022) Ilentra nell'era. Manca solo l'annuncio ufficiale del signing, che dovrebbe arrivare nel giro di 24 ore (confermando lo scoop delle scorse settimane di Affaritaliani.it). Operazione da 1.3 miliardi di euro per cessione del pacchetto di maggioranza del club rossonero. Il fondoche ha guidato il Diavolo verso una esaltante cavalcata coronata con lo scudetto sul campo e fuori (con i conti migliorati anno dopo anno trasformando ilin un modello calcistico mondiale) manterrà circa il 30% delle azioni. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Gazzetta_it : Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird - AntoVitiello : Gerry #Cardinale, CEO di #RedBird Capital, una settimana fa a Milano durante i festeggiamenti dello scudetto del… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird ++ #ANSA - JeanMarie1899 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH ++ Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird ++ #ANSA - dragonerossoen1 : Il senso del passaggio a #RedBird quale sarebbe ?? #Milan -

Ilè pronto a cambiare proprietà: da Elliott a. Manca solo l'ufficialità ma l'accordo è ormai stato raggiunto e il closing arriverà entro settembre. Gerry Cardinale ha siglato il contratto ...Ilvuole continuare a puntare sui giovani e gli occhi sono finiti in Belgio: piacciono Lang e De Ketelaere Ilcontinuerà a puntare sui giovani nonostante l'arrivo dia finanziare il mercato rossonero. Il progetto andrà avanti e proseguirà sulla stessa scia degli ultimi. A tal proposito la ...(Adnkronos) – Cardinale, fondatore e numero uno della RedBird Capital, è a Parigi e nelle prossime ore arriverà a Milano. Avrebbe in agenda, entro la fine di questa settimana, anche un incontro con gl ...Il Milan passa al fondo RedBird di Gerry Cardinale: quanto ha speso il nuovo proprietario per rilevare il club e quanto fattura all'anno Svolta societaria. Il Milan, che ha appena vinto lo ...