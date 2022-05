Milan | Pato | “Volevo andare al Psg | ma Berlusconi mi fece rimanere”

(Di martedì 31 maggio 2022) L'ex attaccante delAlexandresi è raccontato ai microfoni di The Players Tribune, parlando del suo passato in rossonero.

Commenta per primo Alexandresi è raccontato a cuore aperto, per la prima volta, in una lettera scritta di suo pugno al The Players Tribune. L'ex attaccante delha ripercorso tutte le sue tappe della sua carriera, dall'...Daldel presente a quello del passato perché Alexandreè sempre rimasto nel cuore dei due dirigenti che potrebbero tentare un clamoroso colpo di mercato: il Papero nuovamente in Italia ma ...Alexandre Pato ha scritto una lunga lettera di suo pugno su tutta la sua carriera, rivelando la verità. Ecco le sue parole.Pato a cuore aperto: 'Berlusconi mi ha cambiato. Poi gli infortuni, i rumors al Milan, Tevez... Ero il grande flop, ho pianto tanto, ma amo ancora il calcio' del 31/05/2022 alle 15:30 Alexandre Pato s ...