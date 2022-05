Milan, Origi saluta il Liverpool su Twitter e si avvicina sempre di più ai rossoneri (Di martedì 31 maggio 2022) Divock Origi saluta il Liverpool, tramite un tweet che recita: “E’ stato un viaggio speciale”. Un messaggio breve ma significativo, sancendo ufficialmente l’addio del belga dai Reds. Questo inoltre avvicina ancor di più l’attaccante al Milan che, come confermato anche da Maldini, è la principale indiziata per accogliere il giocatore del Belgio. I rossoneri preleveranno infatti Origi a zero dal Liverpool e nei prossimi giorni dovrebbero esserci le visite mediche a Milano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Divockil, tramite un tweet che recita: “E’ stato un viaggio speciale”. Un messaggio breve ma significativo, sancendo ufficialmente l’addio del belga dai Reds. Questo inoltreancor di più l’attaccante alche, come confermato anche da Maldini, è la principale indiziata per accogliere il giocatore del Belgio. Ipreleveranno infattia zero dale nei prossimi giorni dovrebbero esserci le visite mediche ao. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite e firma per #Origi dopo la finale di #UCL - cmdotcom : #Milan, perché #Origi è perfetto per il #Piolismo - sportface2016 : #Milan, #Origi saluta il #Liverpool su Twitter e si avvicina sempre di più ai rossoneri - BabboChiquita : @Bruno_GNYC @AcVo_KA @Sergio37075361 Origi, 27 anni, parametro zero. Ibra, parametro zero. Giroud, parametro zero.… - BobbySoloX : @SimoneCristao @acmilan Paolo Maldini Frederic Massara Geoffrey Moncada CONFERMATI Rafael Leao rimane fino al 2026… -