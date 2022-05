Milan, Maignan: «Scudetto da pazzi. Dopo Bologna ho capito che per l’Inter era finita» (Di martedì 31 maggio 2022) Il portiere del Milan Maignan è tornato a parlare della vittoria dello Scudetto da parte dei rossoneri Mike Maignan, portiere del Milan, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dello Scudetto conquistato da poco più di una settimana con i rossoneri. Scudetto COL Milan – «Sia il Lille sia il Milan non vincevano da tempo, ma l’hanno fatto con un gruppo di giocatori giovani, affiancati da giocatori d’esperienza. Prima di arrivare a Milano ho parlato a lungo con Maldini, Massara, Pioli, Dida e pure con Leao, quindi sapevo che qui c’erano grandi ambizioni. Sul momento, a Reggio Emilia, ho creduto che fosse più intenso a Lilla. Poi quando visto quello che è successo in piazza a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Il portiere delè tornato a parlare della vittoria delloda parte dei rossoneri Mike, portiere del, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delloconquistato da poco più di una settimana con i rossoneri.COL– «Sia il Lille sia ilnon vincevano da tempo, ma l’hanno fatto con un gruppo di giocatori giovani, affiancati da giocatori d’esperienza. Prima di arrivare ao ho parlato a lungo con Maldini, Massara, Pioli, Dida e pure con Leao, quindi sapevo che qui c’erano grandi ambizioni. Sul momento, a Reggio Emilia, ho creduto che fosse più intenso a Lilla. Poi quando visto quello che è successo in piazza a ...

