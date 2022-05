Milan, Maignan: "La Champions manca da anni. Voglio portare il club ai vertici in Europa" (Di martedì 31 maggio 2022) E sebbene la certezza del titolo sia arrivata all'ultima giornata, dopo un intenso testa a testa con l'Inter, Maignan, nell'intervista a La Gazzetta, ha rivelato che il gruppo di Pioli ha avuto la ... Leggi su sport.sky (Di martedì 31 maggio 2022) E sebbene la certezza del titolo sia arrivata all'ultima giornata, dopo un intenso testa a testa con l'Inter,, nell'intervista a La Gazzetta, ha rivelato che il gruppo di Pioli ha avuto la ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Intervista a #Maignan: 'È un #Milan da pazzi, lo riporto al vertice in Europa col mio idolo Ibrahimovic' - AntoVitiello : #Maignan altro simbolo dello scudetto #Milan: 'Ho giocato sette partite con la mano infortunata. Ho fatto di tutto… - CB_Ignoranza : Maignan e Rebic di finezza. #Milan #Scudetto - p5t0o : RT @AntoVitiello: #Maignan altro simbolo dello scudetto #Milan: 'Ho giocato sette partite con la mano infortunata. Ho fatto di tutto per to… - TV7Benevento : Calcio: Maignan, 'mai voluto far dimenticare Donnarumma, al Milan mi sento a casa' - -