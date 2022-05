Milan, Gerry Cardinale incontra Gazidis e Scaroni: attesa per annuncio delle firme (Di martedì 31 maggio 2022) Sembra ormai fatta per il passaggio del Milan al gruppo Redbird, presieduto da Gerry Cardinale. Proprio Cardinale in queste ore avrebbe incontrato Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, attuali presidente e amministratore delegato del club rossonero. L’incontro, avvenuto in un hotel del centro di Milano, è durato circa 45 minuti. Nella giornata di domani è attesa l’ufficialità delle firme sul contratto preliminare, per dare a tutti gli effetti il via alla nuova era del Milan a livello societario. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Sembra ormai fatta per il passaggio delal gruppo Redbird, presieduto da. Proprioin queste ore avrebbeto Paoloe Ivan, attuali presidente e amministratore delegato del club rossonero. L’incontro, avvenuto in un hotel del centro dio, è durato circa 45 minuti. Nella giornata di domani èl’ufficialitàsul contratto preliminare, per dare a tutti gli effetti il via alla nuova era dela livello societario. SportFace.

