Mielofibrosi | disponibile in Italia terapia mirata

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Febbre, profonda stanchezza e debolezza, sudorazione notturna abbondante, forte prurito, dolori alle ossa e dimagrimento. Sono i sintomi principali della Mielofibrosi, rara malattia cronica del midollo osseo, difficile da diagnosticare e da trattare, con un'incidenza di 700 nuovi casi in Italia ogni anno. Finora, infatti, le terapie a disposizione erano limitate, senza reali passi avanti nell'ultimo decennio. L'Agenzia Italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di fedratinib, una nuova terapia mirata attiva sia nei pazienti di nuova diagnosi che in quelli già trattati con la terapia standard, quando questa non è più in grado di gestire la malattia. Fedratinib ha dimostrato di controllare in maniera efficace la splenomegalia, cioè ...

