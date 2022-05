Michele Merlo, esce il nuovo singolo: l’appello dei fans a Maria De Filippi e a Riki (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre si fa ancora fatica ad accettare la scomparsa di Michele Merlo, che stando a numerosi analisti sarebbe stato vittima di malasanità, diverse etichette discografiche hanno rilasciato il suo inedito postumo a distanza di un anno dalla morte. Si chiama Farfalle e racconta lo stato d’animo con cui viveva il giovane cantante da diversi anni. A tal proposito, i fan del ragazzo hanno fatto un appello a due persone che conoscevano bene Mike: Maria De Filippi e Riki. Michele Merlo: ecco il suo nuovo singolo A quasi un anno dalla morte di Michele Merlo, l’Associazione Romantico Ribelle, Universal Music, Senza Dubbi e Take Away Studios hanno deciso di regalare ai fan, orfani del cantante, il suo ultimo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre si fa ancora fatica ad accettare la scomparsa di, che stando a numerosi analisti sarebbe stato vittima di malasanità, diverse etichette discografiche hanno rilasciato il suo inedito postumo a distanza di un anno dalla morte. Si chiama Farfalle e racconta lo stato d’animo con cui viveva il giovane cantante da diversi anni. A tal proposito, i fan del ragazzo hanno fatto un appello a due persone che conoscevano bene Mike:De: ecco il suoA quasi un anno dalla morte di, l’Associazione Romantico Ribelle, Universal Music, Senza Dubbi e Take Away Studios hanno deciso di regalare ai fan, orfani del cantante, il suo ultimo ...

