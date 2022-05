Pubblicità

TV7Benevento : Mezran (Atlantic Council): 'Paesi arabi riallineati con Nato' - - fisco24_info : Mezran (Atlantic Council): 'Paesi arabi riallineati con Nato': (Adnkronos) - 'La chiamata alle armi da parte degli… -

Adnkronos

Lo ha dichiarato Karim, Resident Senior Fellow per i Middle East Programs presso l'Council, a margine dell'evento "Il Medio Oriente nel nuovo disordine geopolitico" promosso e ...Abbiamo fatto finta non esistesse", sottolinea Redaelli, a cui fa eco Karim, direttore del programma Nord Africa dell'Council, evidenziando la necessità di un nuovo impegno, ... Mezran (Atlantic Council): 'Paesi arabi riallineati con Nato' (Adnkronos) – “La chiamata alle armi da parte degli Stati Uniti e dei paesi occidentali nei confronti dei loro alleati arabi ha creato un certo scompiglio. Alcuni paesi arabi inizialmente si erano sch ...Idee, visioni, analisi sulla regione in cui l’Italia proietta la propria politica estera. Fondazione Med Or e Atlantic Council ...