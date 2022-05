Meteo martedì: rinforza l’anticiclone africano e torna il caldo sull’Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Al momento è ancora confinato alle basse latitudini mediterranee l’anticiclone africano, ma nel corso della settimana tornerà ad alzare la testa e giorno dopo giorno guadagnerà strada verso nord, inglobando anche l’Italia. Nella prima parte della settimana, tuttavia, lascerà le nostre regioni settentrionali esposte ad un blando flusso umido occidentale, in scorrimento lungo il suo bordo superiore, con qualche acquazzone destinato alle zone alpine, tratti della Val Padana e dell’Appennino settentrionale. Le temperature aumenteranno e il caldo si farà piuttosto intenso al Sud, meno al Centro e soprattutto al Nord, dove fino a metà settimana il clima si manterrà tutto sommato gradevole. Meteo MARTEDI’ 31 MAGGIO. Nuvolosità irregolare su Piemonte, Lombardia con qualche ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Al momento è ancora confinato alle basse latitudini mediterranee, ma nel corso della settimana tornerà ad alzare la testa e giorno dopo giorno guadagnerà strada verso nord, inglobando anche l’Italia. Nella prima parte della settimana, tuttavia, lascerà le nostre regioni settentrionali esposte ad un blando flusso umido occidentale, in scorrimento lungo il suo bordo superiore, con qualche acquazzone destinato alle zone alpine, tratti della Val Padana e dell’Appennino settentrionale. Le temperature aumenteranno e ilsi farà piuttosto intenso al Sud, meno al Centro e soprattutto al Nord, dove fino a metà settimana il clima si manterrà tutto sommato gradevole.MARTEDI’ 31 MAGGIO. Nuvolosità irregolare su Piemonte, Lombardia con qualche ...

Le previsioni meteo di martedì 31 maggio Nord e Centro Sulle regioni settentrionali ancora condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi con locali piovaschi su Piemonte e Valle D'Aosta; in pianura parzialmente nuvoloso e temperature in ... Così è nata la supercella temporalesca di sabato Intanto, le previsioni meteo di Arpa Piemonte per la giornata di martedì segnalano per il vercellese cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con addensamenti più consistenti all'interno delle ... iLMeteo.it Nord e Centro Sulle regioni settentrionali ancora condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi con locali piovaschi su Piemonte e Valle D'Aosta; in pianura parzialmente nuvoloso e temperature in ...Intanto, le previsionidi Arpa Piemonte per la giornata disegnalano per il vercellese cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con addensamenti più consistenti all'interno delle ... Meteo Napoli: oggi nubi sparse, Martedì 31 poco nuvoloso, Mercoledì 1 sereno