Mercato Roma | Pinto lavora per Goncalo Guedes | prima offerta al Valencia - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

_ElPrincipe22 : RT @DiMarzio: Il punto sulla @OfficialASRoma tra rinnovi, mercato e #Mkhitaryan - dbigmark : RT @DiMarzio: Il punto sulla @OfficialASRoma tra rinnovi, mercato e #Mkhitaryan - InterMinabileXa : RT @DiMarzio: Il punto sulla @OfficialASRoma tra rinnovi, mercato e #Mkhitaryan - DiMarzio : Il punto sulla @OfficialASRoma tra rinnovi, mercato e #Mkhitaryan - gilnar76 : La #Roma al Porto: “Niente riscatto di Oliveira”, ma si tratta. E Felix finisce sul mercato #Asroma #Forzaroma… -

ForzaRoma.info

Guedes al momento è in ritiro con il Portogallo, 31 maggio 2022 - Tra gli obiettivi dellaper il prossimoc'è quello di sistemare qualche esubero e regalare a Jose Mourinho un giocatore che sia in grado di fungere da spalla a Tammy Abraham . L'attaccante inglese è sempre più ...La volontà di Muriqi è quella di restare al Maiorca, 31 maggio 2022 - Con la maglia del Maiorca c'è stata la vera rinascita di Vedat Muriqi : il ... Ecco perché nell'ultimo giorno deldi ... Mercato Roma, a Mourinho piaceva Hagi Calciomercato Juventus, bomba Dybala: l’offerta formale cambia le carte in tavola. Nonostante tutto ciò, però, non risulta che la Roma abbia effettivamente sorpassato nettamente la concorrenza nella c ...Roma, 31 maggio 2022- Tra gli obiettivi della Roma per il prossimo mercato c'è quello di sistemare qualche esubero e regalare a Jose Mourinho un giocatore che sia in grado di fungere da spalla a Tammy ...