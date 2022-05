Mercato Milan – Anche la Roma punta Deulofeu: ecco gli scenari (Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan segue con interesse l'evolversi della situazione legata a Deulofeu, attaccante dell'Udinese sul quale è piombata la Roma. Leggi su pianetamilan (Di martedì 31 maggio 2022) Ilsegue con interesse l'evolversi della situazione legata a, attaccante dell'Udinese sul quale è piombata la

Pubblicità

AntoVitiello : 'Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il merca… - marcoconterio : ?????? Il Presidente del #Trabzonspor svela di aver rifiutato 23 milioni dal #ManCity per Abdulkadir Omur in passato.… - AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - junews24com : Milienkovic Juve, Inter e non solo: quanta concorrenza per il serbo! - - battitomilan7 : Ma quelli dove ogni articolo sul Milan .ho paura che Maldini.. hi paura per il mercato.. ho paura per Gazidis Allor… -

Spunta la clausola low cost: occasione sulla trequarti per il Milan Il trequartista sogna di vincere nuovamente la Champions: la clausola è un affare, il Milan ora ci pensa davveroCon il passaggio di proprietà alle battute finali, il mercato del Milan a breve potrebbe finalmente sbloccarsi. Maldini © LaPresseLe mosse dei rossoneri finora sono state messe in stand - by per attendere gli esiti della trattativa societaria, ma ora con ... Milan, Origi arriverà in Italia la prossima settimana: le ultime news FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti li ricordi Gli acquisti del Milan dopo uno scudetto Un regalo dal mercato per festeggiare il 19° scudetto. È quello che si aspettano i tifosi del Milan. Mercato Milan, in Germania sicuri: contatti per Gotze Milan News 24 Calciomercato, Nkunku: "Non mi scontrerò col Lipsia per partire, felice anche qui" Per il mercato europeo è uno dei profili top tra gli attaccanti, ma anche una permanenza al Lipsia non turberebbe Christopher Nkunku: il giocatore, accostato in queste settimane anche al Milan anche s ... Il Milan cambia proprietà, comincia l’era RedBird Il Milan comincia una nuova era, targata RedBird. Nei giorni scorsi, lontano da Milano, probabilmente a New York, sono state apposte le firme sul contratto ... Il trequartista sogna di vincere nuovamente la Champions: la clausola è un affare, ilora ci pensa davveroCon il passaggio di proprietà alle battute finali, ildela breve potrebbe finalmente sbloccarsi. Maldini © LaPresseLe mosse dei rossoneri finora sono state messe in stand - by per attendere gli esiti della trattativa societaria, ma ora con ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti li ricordi Gli acquisti deldopo uno scudetto Un regalo dalper festeggiare il 19° scudetto. È quello che si aspettano i tifosi delPer il mercato europeo è uno dei profili top tra gli attaccanti, ma anche una permanenza al Lipsia non turberebbe Christopher Nkunku: il giocatore, accostato in queste settimane anche al Milan anche s ...Il Milan comincia una nuova era, targata RedBird. Nei giorni scorsi, lontano da Milano, probabilmente a New York, sono state apposte le firme sul contratto ...