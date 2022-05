Mercato Lazio, nuova idea per il vice Immobile: superato Caputo (Di martedì 31 maggio 2022) Il Mercato della Lazio è pronto a entrare nel vivo: attenzione al ruolo di vice Immobile. Nelle ultime ore starebbe tornando di moda un nome già accostato ai biancocelesti nelle scorse settimane: superato definitivamente Caputo? La Lazio è pronta a valutare i nuovi obiettivi di Mercato in vista dell’estate. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 31 maggio 2022) Ildellaè pronto a entrare nel vivo: attenzione al ruolo di. Nelle ultime ore starebbe tornando di moda un nome già accostato ai biancocelesti nelle scorse settimane:definitivamente? Laè pronta a valutare i nuovi obiettivi diin vista dell’estate. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

