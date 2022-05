Meloni imbufalita con il governo | “Lavoratori massacrati | chi produce è un nemico”

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 maggio 2022) La questione lavoro fa imbestialire Giorgia. La presidente di Fratelli d'Italia, durante il suo intervento a Parma, a sostegno del candidato sindaco del partito alle prossime amministrative, Priamo Bocchi, ha sparato a zero contro il: “Noi abbiamo istituzioni che fanno di tutto per massacrare chi vuole lavorare: in questa nazione se vuoi lavorare, se vuoi assumere e produrre ricchezza sei un. Abbiamo un problema serissimo di credibilità delle nostre istituzioni, anche per chi investe, perché in questa nazione non investe più nessuno, non ci si fida perché le regole cambiano dal giorno alla notte, perché lo Stato si prende degli impegni che poi non mantiene, perché le istituzioni sembra che facciano di tutto per fregare. Nell'Italia che sogniamo noi le Istituzioni sono parte della comunità, le istituzioni e i ...