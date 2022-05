Meloni contro Renzi: “Fa referendum ma ha votato reddito cittadinanza” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Giorgia Meloni contro Matteo Renzi. Oggetto del contendere il reddito di cittadinanza, che vede accomunati Fratelli d’Italia e Italia viva nel contrastarlo. Ma con una profonda differenza, rivendica la leader di Fdi durante un comizio a Piacenza. Mentre infatti il suo partito ha votato contro in Parlamento, quello dell’ex premier ora raccoglie firme per il referendum, ma non si oppose al provvedimento quando alle Camere si votò lo stanziamento di fondi per sostenere la misura. “Fratelli d’Italia -sottolinea Meloni- è l’unico partito dell’attuale Parlamento che non ha mai votato il reddito di cittadinanza. Renzi adesso raccoglie le firme ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – GiorgiaMatteo. Oggetto del contendere ildi, che vede accomunati Fratelli d’Italia e Italia viva nel contrastarlo. Ma con una profonda differenza, rivendica la leader di Fdi durante un comizio a Piacenza. Mentre infatti il suo partito hain Parlamento, quello dell’ex premier ora raccoglie firme per il, ma non si oppose al provvedimento quando alle Camere si votò lo stanziamento di fondi per sostenere la misura. “Fratelli d’Italia -sottolinea- è l’unico partito dell’attuale Parlamento che non ha maiildiadesso raccoglie le firme ...

