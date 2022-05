Meghan Markle sotto attacco: altro che buon cuore, lo fa solo per Netflix! (Di martedì 31 maggio 2022) Meghan Markle ha reso omaggio alle piccole vittime della strage in Texas ma è stata duramente attaccata a causa dei suoi rapporti con Netflix. Si tratta di un danno d’immagine davvero inaspettato per la Duchessa che però, nei prossimi mesi, dovrà dimostrare di non puntare esclusivamente al ritorno d’immagine ma di aver agito solo ed L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 31 maggio 2022)ha reso omaggio alle piccole vittime della strage in Texas ma è stata duramente attaccata a causa dei suoi rapporti con Netflix. Si tratta di un danno d’immagine davvero inaspettato per la Duchessa che però, nei prossimi mesi, dovrà dimostrare di non puntare esclusivamente al ritorno d’immagine ma di aver agitoed L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

