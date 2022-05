Meghan Markle e l'errore che le costa 1170 euro: la figuraccia che fa il giro del mondo | Guarda (Di martedì 31 maggio 2022) Megan Markle tenta di imitare la cognata Kate Middleton? Sembrerebbe proprio così vedendo la scelta dell'abito in occasione del barbecue nel giardino del Santa Barbara Polo Raquet Club, dove il marito Harry è entrato a far parte della squadra. La cifra stellare del vestito scelto dalla Duchessa di Sussex è di 1170 euro e, Guarda caso, è della stessa stilista a cui si affida spesso la moglie di William, Emilia Wickstead. Secondo i più esperti però, questo vestito non la valorizzerebbe nonostante le caschi a pennello. Prossimamente la moglie di Harry sarà presente, insieme al marito, alla cerimonia per il Giubileo della Regina Elisabetta a Londra e probabilmente la Markle sta tentando di entrare nello spirito british che tra pochi giorni l'aspetta. Il vestito in questione è in lino color azzurro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Megantenta di imitare la cognata Kate Middleton? Sembrerebbe proprio così vedendo la scelta dell'abito in occasione del barbecue nel giardino del Santa Barbara Polo Raquet Club, dove il marito Harry è entrato a far parte della squadra. La cifra stellare del vestito scelto dalla Duchessa di Sussex è die,caso, è della stessa stilista a cui si affida spesso la moglie di William, Emilia Wickstead. Secondo i più esperti però, questo vestito non la valorizzerebbe nonostante le caschi a pennello. Prossimamente la moglie di Harry sarà presente, insieme al marito, alla cerimonia per il Giubileo della Regina Elisabetta a Londra e probabilmente lasta tentando di entrare nello spirito british che tra pochi giorni l'aspetta. Il vestito in questione è in lino color azzurro ...

