Medici, forze dell’ordine e imprenditori: a 85 bergamaschi l’onorificenza della Repubblica (Di martedì 31 maggio 2022) Bergamo. Sono 85 i cittadini della provincia di Bergamo ai quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, che saranno consegnate giovedì 2 giugno nel cortile del Palazzo della Provincia e della Prefettura in via Tasso. In occasione del 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, in Piazza Vittorio Veneto a Bergamo si svolgerà la tradizionale celebrazione commemorativa della ricorrenza: alle 9.30 si inizierà con la cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dall’esecuzione dell’inno nazionale e la lettura del messaggio del Presidente della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) Bergamo. Sono 85 i cittadiniprovincia di Bergamo ai quali il PresidenteSergio Mattarella ha conferito le onorificenze“Al MeritoItaliana”, che saranno consegnate giovedì 2 giugno nel cortile del PalazzoProvincia ePrefettura in via Tasso. In occasione del 76esimo anniversarioFondazioneItaliana, in Piazza Vittorio Veneto a Bergamo si svolgerà la tradizionale celebrazione commemorativaricorrenza: alle 9.30 si inizierà con la cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dall’esecuzione dell’inno nazionale e la lettura del messaggio del Presidente...

