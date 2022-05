(Di martedì 31 maggio 2022) Un premio a nome di tutta la città per il grande risultato raggiunto. Società, staff e squadra delCalcio, ieri pomeriggio sono stati premiati nell’aula consiliare di Corso Campano per la promozione in Serie C che ha riportato gioia ed entusiasmo. Il sindaco Nicola Pirozzi, la giunta e il presidente del consiglio comunale Adriano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... al presidente onorario e al massimo dirigente, Ciro e Alfonso, per il risultato conseguito. Le promozioni Ilè la terza squadra del Sud ad essere promossa in Serie C , dove sarà ...La promozione sarà celebrata anche nella prossima gara casalinga del. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento alla famiglia, al presidente onorario e al massimo dirigente,... Mazzamauro: “Giugliano, che emozione”. Per prime gare ipotesi Avellino: “Ma fiducia nell’amministrazione” Si concede il bis il direttore sportivo Emanuele Righi, promosso nuovamente in Serie C, stavolta col Giugliano, dopo la vittoria di due anni fa alla guida del Mantova. Intercettato ...La società gialloblù è stata premiata dalla LND Campania per la vittoria del campionato: arrivano i ringraziamenti del club ...