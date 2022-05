Maxi esercitazione per l’aviazione australiana, con Pechino che osserva (Di martedì 31 maggio 2022) Ha preso il via oggi l’esercitazione Diamond Storm 22 della Royal Australian Air Force (Raaf), che vedrà l’aviazione di Canberra occupare i cieli della parte nord del Paese, inclusa parte del Pacifico, per una settimana. I decolli stanno avvenendo dalle basi di Darwin e Tindal, mentre i combattimenti simulati saranno svolti nei cieli sopra Timber Creek, nella regione di Douglas Daly. All'evento di quest’anno partecipano in totale più di 1.400 militari e 60 velivoli tra i quali, per la prima volta, gli F-35A Lightning II. L’evento comprende anche la fase finale dell’addestramento dei nuovi istruttori di combattimento aereo, l’equivalente dell’esame di abilitazione che si svolge negli Usa presso la base di Fallon, in Nevada, dove ha sede la Nfws americana, cioè la vera Top Gun. Per i piloti che vi partecipano, la Diamond Storm ... Leggi su panorama (Di martedì 31 maggio 2022) Ha preso il via oggi l’Diamond Storm 22 della Royal Australian Air Force (Raaf), che vedràdi Canberra occupare i cieli della parte nord del Paese, inclusa parte del Pacifico, per una settimana. I decolli stanno avvenendo dalle basi di Darwin e Tindal, mentre i combattimenti simulati saranno svolti nei cieli sopra Timber Creek, nella regione di Douglas Daly. All'evento di quest’anno partecipano in totale più di 1.400 militari e 60 velivoli tra i quali, per la prima volta, gli F-35A Lightning II. L’evento comprende anche la fase finale dell’addestramento dei nuovi istruttori di combattimento aereo, l’equivalente dell’esame di abilitazione che si svolge negli Usa presso la base di Fallon, in Nevada, dove ha sede la Nfws americana, cioè la vera Top Gun. Per i piloti che vi partecipano, la Diamond Storm ...

