Maturità 2022 | tutti i nomi dei presidenti di commissione per gli esami di Stato

(Di martedì 31 maggio 2022)Roma, 31 maggio- Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul proprio sito l'elenco connativi dei Presideni delle commisioni per glidi. Per quanto ...

Pubblicità

ANSA_Legalita : Maturità: pubblicati nomi dei presidenti delle commissioni. 539.678 i candidati, la maggior parte dai licei |#ANSA - ANSA_Legalita : Maturità: pubblicati nomi dei presidenti delle commissioni. 539.678 i candidati, la maggior parte dai licei |#ANSA - QdSit : Presidenti esami di stato maturità 2022, pubblicati, oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i nominativi del… - QdSit : Presidenti esami di stato maturità 2022, pubblicati, oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i nominativi del… - cronachecampane : Esame di maturità, pubblicati i nomi dei presidenti delle commissioni. Per le superiori si inizia il 23 giugno -

Roma, 31 maggio- Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul proprio sito l'elenco con tutti i nominativi dei Presideni delle commisioni per gli Esami di. Per quanto riguarda gli esami di Stato del secondo cilo di istruzione, le commissioni sono presiedute da un docente esterno all'istituto e composte invece da commissari interni alla ...... compresi gli esami di terza media e. Mercoledì 15 giugno viene meno anche l'obbligo ... Infine, il 31 dicembrescade l'obbligo vaccinale - e quindi di super green pass - per gli operatori ...