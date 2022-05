Mascherine | green pass e obbligo vaccinale | cosa cambia dal 1 giugno - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

infoitinterno : Mascherine, green pass e obbligo vaccinale: cosa cambia dal 1 giugno - FonteUfficiale : Dal Green pass alle mascherine fino ai vaccini: - chilisummer : Il super green pass per entrare in banca ce lo siamo inventato, limbo? E per mangiare fuori dal ristorante? E le ma… - iltronodispine : SALVO UN'EVENTUALE PROROGA DELLA MISURA!!! Quindi non è neanche certo che dal 15 c'è il liberi tutti dall'obbligo m… - qn_lanazione : Mascherine, green pass e obbligo vaccinale: cosa cambia dal 1 giugno -

L'obbligo diPass è stato abolito in quasi tutti i paesi europei; resta ancora solo in ... A scuola , lecontinuano ad essere obbligatorie fino alla fine dell'anno scolastico. Sul ...Da giovedì 16 giugno stop all'obbligo vaccinale di over 50, personale scuola e forze dell'ordine e via la mascherina al cinema e sui mezzi ...Mascherine al chiuso in Italia quando si tolgono E il Green pass per entrare in Italia Da mercoledì 1° giugno entrano in vigore le nuove regole.LECCE- Green pass e mascherine sono agli sgoccioli. Con l’arrivo dell’estate si continuano infatti ad alleggerire per i turisti e per gli italiani le restrizioni contro il Covid. [...] ...